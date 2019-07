Casa: le père de French Montana risque de se retrouver dans la rue (VIDEO)

Les autorités de Casablanca s’apprêtent à expulser de force le père du célèbre chanteur Karim Kharbouch, connu sous le nom de French Montana, de son appartement à Casablanca. C’est le tribunal de première instance qui a pris cette décision.

Contacté par Le Site info, le père a dénoncé cette injustice, précisant qu’il a été escroqué par la famille de son épouse.

«Mes beaux-frères m’ont piégé en m’offrant un petit appartement dans une région populaire de Casablanca et m’ont pris le mien, situé dans un célèbre quartier de la métropole. J’ai été surpris, quelques années après, par la décision d’expulsion ordonnée par le tribunal», a-t-il expliqué.

Et d’ajouter : «Les autorités m’ont accordé un délai de 24h pour quitter les lieux avant d’être expulsé de force. Je n’ai pas où aller. Ma belle-famille a le bras long et j’exige qu’une commission d’enquête soit dépêchée pour défendre mes droits et sanctionner les coupables».

Concernant son fils, il a assuré que French Montana ne peut également rien faire face à cette injustice. «Mon fils sait que cette famille est capable de tout et m’a demandé de ne plus publier de vidéos pour dénoncer ces gens. Ils sont impliqués dans plusieurs affaires de vol, détournement, escroquerie mais n’ont jamais été punis. Maintenant, je demande à mon fils d’intervenir et de penser à moi en m’offrant un toit. Je vais me retrouver dans la rue dans quelques heures», a fait savoir le père.

S.L.