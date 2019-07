Casa: la vidéo d’une femme tabassée par son mari enflamme la Toile

Une vidéo a été largement diffusée sur la Toile d’une femme, âgée de 40 ans, montrant son corps portant des marques de violence causées par son mari.

La victime, de Casablanca, a été violemment tabassée par son époux et a reçu plusieurs coups au niveau de la tête, du visage et des côtes. “Mon mari m’a frappé parce que je lui ai demandé pourquoi il avait tardé pour revenir à la maison. En colère à cause de ma question, il m’a violenté sans une once de pitié”, a-t-elle expliqué.

Cette vidéo a d’ailleurs provoqué l’ire des internautes qui ont exprimé leur colère suite à cet abus. La plupart ont d’ailleurs appelé la dame à porter plainte contre son mari pour le punir.

K.Z.