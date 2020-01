Casa: la jeune femme, accusée de chantage par un avocat, libérée (VIDEOS)

Le tribunal de première instance d’Aïn Sebaâ a finalement décidé, ce lundi, de poursuivre la jeune femme, accusée de chantage par un avocat, en état de liberté.

Au micro de Le Site Info, l’avocat Mohamed El Haini, membre du comité de défense de la jeune femme, a fait savoir que la poursuite de sa cliente en état de liberté était “la norme”.

“(…) Le tribunal a décidé aujourd’hui de poursuivre la victime en état de liberté. Je remercie la justice ainsi que mes collègues avocats pour leur solidarité”, a-t-il ajouté.

Pour sa part, la soeur de la jeune femme n’a pas manqué d’exprimer sa grande joie face à cette décision.

Rappelons que la jeune femme a porté de graves accusations à l’encontre d’un avocat du barreau de Casablanca, affirmant lui avoir promis le mariage à maintes reprises. Ce dernier serait même le père de sa fille, dont elle vient de donner naissance. La jeune femme a finalement été incarcérée pour chantage sur l’avocat.

Un comité s’est constitué pour assurer la défense de la jeune femme. Au micro de Le Site Info, Abdelfattah Zahrach, l’un des membres dudit comité, avait affirmé avoir décidé de se saisir de l’affaire, en plus de deux autres avocats, à savoir Me Mohamed El Hini et Me Lahbib Hajji.

M.D.