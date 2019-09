Casa: il ne peut plus marcher après avoir été sauvagement agressé (VIDEO)

Badr, un Casablancais à la fleur de l’âge, ne pouvait s’imaginer que son intervention pacifiste allait finir par une agression sauvage perpétrée à son encontre par plusieurs membres d’une même famille.

Dans une déclaration à Le Site info, la victime raconte:” Je suis intervenu dans une dispute langagière entre mon beau-frère et plusieurs personnes afin que cela ne dégénère pas. Et l’une des personnes m’a asséné un coup violent au niveau de la tête”.

Il a alors tenté de fuir mais il a été poursuivi par les assaillants, et roué de coups qui lui ont causé de graves blessures aux jambes.

Cette agression, a-t-il tristement ajouté, lui a fait perdre l’usage de ses jambes. Ne pouvant plus marcher, il est toujours sous les soins et espère pouvoir remarcher prochainement. Badr lance également un appel aux âmes charitables de l’aider à payer le traitement cher que son état de santé nécessite encore, sachant qu’il est le seul soutien de sa famille: son fils , ses parents, ses frères et ses sœurs.

M.D.