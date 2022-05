Cas d’hépatite aigüe parmi les enfants au Maroc ? Ce qu’il en est vraiment (Responsable)

L’organisation mondiale de la santé (OMS) a fait part de 230 cas d’hépatite virale aigüe (ndlr, inflammation du foie, due à l’infection par l’un des cinq virus des hépatites), à travers le monde.

Cependant, le responsable de la cellule génomique du Centre national pour la recherche scientifique et technique (CNRST) a souligné que, pour l’heure, aucun cas n’a été détecté au Maroc. Ainsi, Mustapha El Fahim a déclaré à Le Site info que ce virus n’existe pas dans le Royaume et qu’aucun cas n’a été enregistré jusqu’à présent.

Notre interlocuteur a tenu à préciser que dans le cas de la détection dudit virus, cela serait officiellement suivi pour en être sûr et certain. Niant catégoriquement la détection de cas suspectés d’hépatite aigüe, en train d’être examinés, Mustapha El Fahim a assuré que tout signalement dans ce sens sera annoncé par le ministère de la Santé, du Préscolaire et des Sports.

L.A.