Carnage à Azrou: les précisions du procureur du roi

Et d’ajouter que l’individu, qui a été touché à la main, a été interpellé par les éléments de la Gendarmerie royale et transporté à l’hôpital pour recevoir les soins.

Dans un communiqué, le procureur général du roi près la Cour d’appel de Meknès, a annoncé que le mis en cause a tenté de résister aux éléments de la force publique chargés d’intervenir et a tiré plusieurs coups de feu sur ses membres, lesquels ont été contraints d’utiliser leur arme de service pour mettre hors de danger les passants.