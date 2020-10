Caricatures outrageuses: les prêcheurs de Skhirat-Témara ont reçu une consigne

Le Conseil des oulémas de la préfecture de Skhirat-Témara a exhorté les prêcheurs et les imams, lundi 26 octobre, à observer les consignes conformes aux principes qui constituent le socle qui fait l’unité des Marocains. De même qu’il leur est demandé de laisser de côté « les batailles politiques », ayant leur espace propre et leurs intervenants, pendant leurs prêches.

Ledit Conseil n’a pas manqué non plus de conseiller aux prêcheurs d’éviter tout propos blessant ou stigmatisation vis-à-vis de personnes, d’institutions et d’Etats.

Toutes ces recommandations font suite à la publication de caricatures outrageuses du Prophète Sidna Mohamed, sur l’un des édifices, en France.

A.Z.