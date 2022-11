Carburants: les nouveaux prix de l’essence et du gasoil au Maroc

Les rumeurs persistantes, évoquant la revue en hausse des prix des hydrocarbures au Maroc, se sont avérées.

Et en effet, dans une déclaration à Le Site info, un professionnel du secteur a confirmé cette hausse, surtout en ce qui concerne l’essence et le gasoil et ce, à partir de ce mardi 1er novembre courant.

Ainsi, le prix du gasoil a augmenté, aujourd’hui de 84 centimes, ce qui signifie que le litre coûte maintenant quelque 17 DH, alors que le litre d’essence est resté stabilisé à quelque 15 DH, a souligné notre interlocuteur.

Celui-ci a tenu également à ajouter que le prix du gasoil n’a pas connu un grand changement et son incidence demeure faible, sachant que le gasoil est le carburant le plus utilisé au Maroc.

Cependant, les prix de l’essence et du gasoil sont différents selon les stations-service et leur proximité ou leur éloignement des stations de stockage et de distribution, aux quatre coins du Royaume ,a précisé notre interlocuteur.

L.A.