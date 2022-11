Carburants au Maroc: nouveau changement dans le prix du gasoil

Bonne nouvelle. Le prix du gasoil a légèrement baissé vendredi. Comme constaté par Le Site info, plusieurs stations-service affichent une baisse d’environ 23 centimes dans le tarif du gasoil, dont le litre coûte désormais 16,14 dirhams. En parallèle, le prix de l’essence est resté inchangé.

Pour rappel, le prix du carburant avait connu une hausse il y a deux semaines. le coût du litre de l’essence et celui du gasoil premium ont augmenté de 84 centimes.

Comment s’explique ce surprenant changement ? Ce qu’il y a lieu de rappeler, c’est que nous vivons un choc pétrolier marqué par une hausse spectaculaire du prix du brut, imputable à la reprise économique mondiale post-Covid et à la guerre entre la Russie et l’Ukraine, nous expliquait un spécialiste, soulignant que les perturbations de la «supply chain» avaient fait que ce produit est devenu plus convoité. Ce constat est toujours valable.

H.M.