Carburants au Maroc: le prix de l’essence a atteint 18 dirhams !

Les carburants ont atteint des prix record ce mercredi, selon une source de l’association nationale des propriétaires et gérants des stations-service.

Le prix de l’essence a augmenté d’environ un dirham, et a atteint 18 dirhams, tandis que le coût du gasoil a grimpé à environ 15,50 dirhams.

D’après notre source, le coût des carburants ont augmenté de 1,06 dirham dans les stations Afriquia et de 0,95 dh dans les stations Shell. Les prix vont toutefois connaitre des variations selon les villes et selon le distributeur de l’essence et du gasoil aux stations-service.

Cette nouvelle hausse des prix des carburants est due à l’augmentation des frais de la demande au niveau des marchés internationaux.

H.M.