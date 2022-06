Carburant: Les aides du ministère pour le transport touristique (VIDEO)

Fatim-Zahra Ammor, ministre du Tourisme, de l’artisanat et de l’économie sociale et solidaire était « L’invité des ECO », une nouvelle émission organisée par Horizon press (Les ECO/ Le Site info). Les transporteurs touristiques sont durement impactés par la crise. Que comptez-vous faire pour les accompagner ? La réponse de la ministre.

« Le transport touristique a bénéficié de l’aide dans le cadre du plan d’urgence à l’image d’autres secteurs. Même s’il faut rappeler que le transport touristique ne dépend pas du ministère du tourisme, nous avons estimé dans un esprit solidaire qu’il fallait leur donner un coup de main et nous les avons aidés pendant la crise de Covid-19. Aujourd’hui, le principal problème des transporteurs reste indéniablement la cherté des prix du carburant qui concerne tout le secteur des transports dans sa globalité et pas seulement le transport touristique. Le gouvernement a, sur ce sujet, pu apporter des aides, il n’y a pas si longtemps, pour que les acteurs puissent amortir les coûts ». Plus d’infos en vidéo.