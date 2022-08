Carburant : baisse importante des prix entre le 1er juillet et le 15 août (Infographie)

Le prix du carburant est parti une nouvelle fois à la baisse ces derniers jours. Le diesel est passé sous la barre des 14 dh et de moins de 15 dh pour l’essence dans certaines stations-service du royaume.

Bonne nouvelle pour les conducteurs du Maroc. Alors que les prix du carburant ont connu des hausses importantes ces derniers mois, la tendance semble s’inverser petit à petit. Comme nous l’avions annoncé dans un précédent article, les stations-service du royaume ont affiché une baisse de 1dh/L pour le diesel et 0,80 centime pour l’essence.

Le Site Info a établi un tableau indiquant l’évolution des prix à la pompe pour la période allant du 1er juillet au 15 août 2022. Le diesel a connu une baisse de 1,90 dh en moyenne, alors que le prix de l’essence a affiché une régression variant entre 2,30 et 3 dh en moyenne durant ladite période.

En début de semaine, les prix affichés dans certaines stations-service ont été comme suit : Afriquia (13.88 pour le diesel et 14.68 pour l’essence), Shell (14.06dh pour le diesel et 14.87dh pour l’essence), Winxo (14.40dh pour le diesel, 15.09dh pour l’essence), Total Energy (13.99dh pour le diesel et 14.87dh pour l’Essence).

Cela dit, les internautes réclament une baisse plus importante du gouvernement, pour voir s’établir les prix à 7 dh/L pour le diesel et 8 dh/L pour l’essence. Le rêve est permis.

A.O.