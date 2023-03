Cannabis : coup d’envoi imminent de la conception du plan stratégique

Le compteur tourne. Dans 48 heures en effet, l’Agence nationale de réglementation des activités relatives au cannabis (ANRAC) devrait être fixée sur le partenaire devant l’accompagner pour mettre sur pied un plan stratégique de développement de la filière du cannabis au Maroc, rapporte Infomédiaire.

Un appel d’offres dans ce sens est déjà en selle et l’adjudication est programmée pour le 30 mars. Le plan stratégique en question, devant être remis entre les mains de l’ANRAC dans un délai de 85 jours à partir de la contractation, devrait porter sur une perspective moyen et long terme de dix ans, selon les termes fixés par l’ANRAC.

Cette feuille de route est rendue nécessaire par la « transversalité de la filière ainsi que la multiplicité des intervenants », indique l’Agence, ajoutant que les dispositions à concevoir devront bénéficier de la forte adhésion et de la mobilisation totale de tous les acteurs aussi bien institutionnels qu’économiques.

Il est à souligner que la démarche qui sera entreprise pour le façonnement de ce plan stratégique consistera d’abord en l’analyse du marché international du cannabis médical et industriel, puis en benchmark par rapport à cinq pays au moins des différentes configurations relatives à l’organisation de la filière du cannabis, en passant par une analyse du marché atteignable et potentiel pour le Maroc, en plus de l’étude des évolutions des techniques et normes de production et du coût de revient de la production et le prix d’achat par l’industrie de transformation. Ceci, sans oublier les perspectives et potentiel de développement de la demande nationale.

Dans un deuxième temps, les experts chargés de l’élaboration de ladite feuille de route auront à réaliser un diagnostic minutieux du développement de la filière du cannabis licite au niveau national, avant de déboucher sur la conception du plan stratégique en bonne et due forme puis son programme de mise en œuvre et du plan de communication y relatif.