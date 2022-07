Canicule au Maroc: la société civile lance un appel à Hammouchi

Le président de l’Association marocaine de protection des biens publics, Mohamed Ghalloussi, a appelé le ministre de la Justice, Me Abdellatif Ouahbi, et le Directeur général de la Direction générale de la Sûreté nationale (DGSN), Abdellatif Hammouchi, d’être attentifs quant à la situation des femmes et des hommes de la Sûreté nationale et des Tribunaux, à Marrakech;

Et ce, à cause de la canicule qui règne dans la ville ocre, en particulier, et dans toutes les régions des quatre coins du Royaume, en général. Ainsi, via sa page officielle Facebook, Mohamed Ghalloussi a affirmé qu’en ces temps de grosses chaleurs, insupportables surtout à Marrakech, la Chambre criminelle auprès de la Cour d’appel, sise Bab Doukkala, se trouve sans climatisation, ni aération, alors qu’elle gère de grandes sommes d’argent du ministère de la Justice.

De même que le président de l’Association marocaine de protection des biens publics a également attiré l’attention de Abdellatif Hammouchi sur les souffrances endurées par les agents de police de Marrakech, soulignant que la DGSN se doit d’étudier la situation pénible de ces derniers, comme celle de leurs collègues des autres villes du Royaume qui connaissent aussi les mêmes températures élevées.

« Des agents de police, femmes et hommes, sont mobilisés toute la journée aux différents accès et carrefours des villes, aux avenues et autres espaces publics, sous une chaleur accablante, impossible à supporter, surtout en portant des uniformes officiels qui ne font qu’augmenter la canicule ambiante », a-t-il rappelé.

De ce fait, a préconisé Mohamed Ghalloussi, la DGSN doit réfléchir à des solutions pour affronter cette situation pénible vécue par nos agents de police, en plus de penser à l’importance de revoir leur situation matérielle et morale et les motiver davantage en leur offrant le strict minimum de moyens à même de leur permettre d’exercer leurs nobles fonctions, dans de meilleures conditions,

L.A.