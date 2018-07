Canicule au Maroc: les conseils à suivre

Alerte à la canicule. Le ministère de la Santé réagit à la vague de chaleur prévue dans plusieurs régions du Royaume et annonce avoir pris des mesures d’urgence pour faire face aux éventuels impacts sur la santé.

Le département d’Anas Doukkali indique ainsi que le régime de la permanence a été réactivé dans les établissements de santé au niveau des régions qui enregistrent de fortes chaleurs, soulignant la mobilisation des professionnels du secteur, toutes catégories confondues, et des ambulances, outre la mise à disposition des médicaments et équipements nécessaires pour y faire face.

Par ailleurs, le ministère exhorte les citoyens à prendre les précautions nécessaires, notamment les enfants, les femmes enceintes, les personnes âgées et malades, en buvant suffisamment d’eau pour éviter toute déshydratation du corps, en évitant de pratiquer des exercices physiques entre 11h00 et 20h00, et à recourir au centre de santé le plus proche en cas d’apparition de certains symptômes, dont les cas de fièvre, de pâleur, de perte de poids, de maux de tête, de nausée ou d’évanouissement, entre autres.

S.L.