Canicule à Marrakech: les piscines prises d’assaut

Face à la canicule inhabituelle qui sévit ces derniers jours d’été, les Marrakchis et les visiteurs de la cité ocre ne cessent d’affluer, quotidiennement dès les premières heures, en grande masse, vers les différents piscines et clubs aquatiques que compte la ville, à la quête d’un peu de fraicheur, de relaxation et de détente.

Si Marrakech a le mérite d’être tout au long de l’année, la destination de premier choix pour plusieurs touristes marocains et étrangers, grâce à ses nombreux atouts et potentialités touristiques : climat agréable, monuments historiques, et qualité de ses unités touristiques entre autres, durant la saison estivale, cette ville emblématique revêt encore une beauté toute particulière, en mettant à la disposition de ses hôtes, une gamme variée d’espaces de détente et de villégiature répondant au pouvoir d’achat de tous les ménages.

Ainsi, Les piscines publiques aménagées et rénovées par le Conseil Municipal de Marrakech, toutes comme les piscines privées ou encore les parcs aquatiques construits par des investisseurs marocains et étrangers, connaissent un fort engouement de la part des habitants de la cité ocre et de ses visiteurs, le temps de pouvoir profiter de la fraicheur de l’eau et de la magie, de la verdure et de la splendeur des espaces, ainsi que des multiples services et activités qu’ils offrent.

Au rang des espaces très réputés par la qualité de leurs services, figure un Complexe privé de Divertissement des plus luxueux, situé à quelque embouchure du centre ville de Marrakech, sur une superficie de 10 hectares, et disposant d’une infrastructure et des équipements importants, entre autres, des espaces verts, six bassins pour baignade, dont des piscines à vagues donnant aux estivants la sensation d’être dans une plage naturelle, ainsi que des piscines dans une zone dite « Calme », outre une grande diversité d’activités de divertissement offertes pour le plaisir des grands et des petits.

« Les préparatifs commencent depuis le mois de mars, nous ne ménageons aucun effort en vue de fournir un service de qualité qui répond aux aspirations et attentes des visiteurs », a déclaré Fatima Benhamadi, gérante d’un Parc Aquatique Privé à Marrakech, notant que « Ce parc enregistre un engouement remarquable pendant la saison estivale, notamment avec le retour massif de Marocains Résidant à l’Etranger (MRE) à la mère-patrie, après deux années de restrictions des déplacements, en raison de la crise sanitaire mondiale liée à la Covid-19 ».

Et d’ajouter, dans une déclaration à M24, la chaîne télévisée de l’information en continu de la MAP, que « le Parc attire des familles et des personnes de tous les âges, pour passer une journée rafraichissante, et de beaux moments dans une ambiance idyllique et calme, en leur offrant des services variés: baignade, divertissements, espace verts, restauration:….etc », faisant savoir que pendant le mois de juillet, et pour le plaisir de sa clientèle, le Parc offre des spectacles musicaux interprétés par des groupes marocains et étrangers.

Même son de cloche chez Loubna Al Ibrahimi, responsable de communication dans une unité hôtelière à Marrakech, qui a fait savoir qu’avec la chaleur et un mercure qui atteigne son summum ces derniers jours, une véritable ruée vers les piscines a été remarquée en cette saison estivale, pour rechercher la fraîcheur et profiter de cette ambiance conviviale et amusante qu’offre cette belle cité. Et de poursuivre que l’établissement dispose d’une équipe spécialisée qui veille à améliorer les services et à fournir des conditions appropriées pour le bien être de sa clientèle.

Première destination touristique du Maroc, la ville des « Sept Saints » dispose d’un grand nombre de piscines dans plusieurs quartiers, notamment Mhamid, Sidi Youssef Ben Al, Daoudiate…., en plus de piscines couvertes semi-olympiques gérées par le ministère de la Jeunesse et des Sports, ainsi que de moult piscines et Clubs aquatiques privés qui, au-delà des services de haute qualité qu’ils offrent à leur clientèle, contribuent largement à la diversification de l’offre touristique de la ville.

