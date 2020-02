Cancer: une maison de soins de support voit le jour à Casablanca

L’association Dar Zhor a inauguré, jeudi soir à Casablanca, sa première maison de soins de support dédiée à l’accompagnement et au soutien des personnes atteintes de cancer.

“La qualité de vie est maintenant reconnue comme une variable importante dans le taux de guérison. Dar Zhor vise, à travers l’inauguration de cette maison, d’offrir aux personnes atteintes un environnement chaleureux et agréable pour y trouver du soutien”, a indiqué la présidente de l’association, Myriam Nciri, dans une déclaration à la MAP.

La maison propose, gracieusement, des soins de support qui répondent à des besoins qui peuvent survenir pendant la maladie et lors de ses suites et qui concernent principalement la prise en compte de la douleur et de la fatigue, des troubles nutritionnels, mais aussi les difficultés sociales, la souffrance psychique ainsi que les perturbations de l’image personnelle, a expliqué Nciri.

“Ces soins ne substituent en aucun cas aux thérapeutiques spécifiques du cancer ( chirurgie, chimiothérapie, radiothérapie…), mais plutôt se font en association avec”, a-t-elle tenu à préciser.

Les initiateurs du projet ont l’ambition des structures similaires dans les autres grandes villes du Royaume, dans un souci de proximité avec les personnes qui ont besoin d’accompagnement et de support, a-t-elle révélé, appelant à appuyer les actions entreprises par la société civile, les mécènes et les donateurs.

De son côté, le directeur du centre d’oncologie au CHU Ibn Rochd, le professeur Abdellatif Benider, a salué l’initiative de l’association Dar Zhor, mettant l’accent sur l’importance d’une prise en charge globale et d’accompagnement des personnes atteintes de la maladie.

“J’ai toujours été convaincu que la société civile peut beaucoup apporter aux personnes touchées par un cancer. D’ailleurs, sur les 30 dernières années, j’ai assisté à un changement radical dans la prise en charge de ces personnes malades, un changement beaucoup plus lié à l’implication de la société civile et aux différentes associations d’aide et de lutte contre le cancer”, a-t-il confié.

Créée en 2017, Dar Zhor est une association à but non lucratif, dont la mission est d’accompagner et soutenir les personnes atteintes de cancer à surmonter l’épreuve de la maladie. l’association s’inscrit dans un parcours de santé prenant en considération l’ensemble des besoins du malade et de ses proches tant sur les plans physique, psychologique que social.

L’association veut également promouvoir la notion d’alliance thérapeutique entre soignants et soignés, et favoriser toute action éducative et informative destinée aux professionnels de la santé, au patient et à son entourage.

Son équipe de bénévoles est composée de plus de 20 experts de l’accompagnement, dont des médecins psychologues, des psychothérapeutes, des enseignants sportifs, des diététiciennes et des onco-esthéticienne.

S.L. (avec MAP)