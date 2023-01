Cancer du col de l’utérus : l’Association Dar Zhor se mobilise pour les femmes du Maroc

Le cancer du col de l’utérus est l’une des formes de cancer les plus évitables et les plus curables. On peut le prévenir via la vaccination et le dépistage.

À l’occasion du mois de janvier, mois de prévention et de sensibilisation contre le cancer du col de l’utérus, l’association Dar Zhor, membre permanent de l’UICC (Union internationale contre le cancer) souhaite s’inscrire et contribuer à 2 niveaux :

1 : Information & Sensibilisation à l’importance de la vaccination contre le HPV des filles de 9 à 15 ans et à l’importance du dépistage chez les femmes selon les recommandations du Plan national de Prévention et de Contrôle du Cancer 2020–2029 (PNCC).

2 : Offre de soins de supports non médicamenteux aux femmes adultes touchées par un cancer pour améliorer leur qualité de vie en leur apportant notamment un soutien psychologique, un soutien nutritionnel et différentes actions d’accompagnement selon leurs besoins.

Le cancer du col de l’utérus est le 2e cancer féminin au Maroc. Il constitue un véritable problème de santé publique. Selon le Globocan 2020, 1199 femmes sont mortes du cancer du col de l’utérus au Maroc en 2020, soit 3 femmes décédées par jour. Quant au nombre de cas de cancer du col de l’utérus, il est de 2200 femmes touchées en 2020.

De ce fait, la prévention et le dépistage du Cancer du col de l’utérus constituent une des priorités du PNCC–2029 du Maroc, conformément à l’initiative mondiale d’élimination de ce cancer en tant que problème de santé publique. Ce plan souligne le rôle du tissu associatif pour renforcer la communication autour du programme d’élimination du CCU.

Le cancer du col de l’utérus est hautement évitable grâce à la vaccination contre le HPV. Le Maroc a adopté la vaccination contre le HPV depuis octobre 2022.

La cause principale du cancer du col de l’utérus est une infection persistante par un virus qui se transmet par voie sexuelle le papillomavirus humain ou HPV (human papillomavirus), en particulier les HPV16 et 18.

Une étude menée par The Lancet au Royaume-Uni à l’aide de données réelles a montré que la vaccination réduisait les cas de cancer du col de près de 90 %.

Le vaccin protégeant contre les types cancérigènes de VPH est disponible au Maroc et s’est révélé très efficace pour réduire les infections à VPH.

La vaccination contre le HPV a été introduite dans le calendrier national de vaccination depuis octobre 2022. La vaccination est gratuite et volontaire dans tous les centres de santé au niveau national et cible dans un premier temps les fillettes de 11 ans. Ces fillettes reçoivent 2 doses à 6 mois d’intervalle.

Le dépistage

Il permet de repérer le plus tôt possible d’éventuelles lésions précancéreuses au niveau du col de l’utérus, de les surveiller ou de les soigner et ainsi, de prévenir l’apparition d’un cancer. Grâce au dépistage, 90 % des cancers du col de l’utérus peuvent être évités.

Le traitement du cancer du col de l’utérus

Lorsque le cancer du col de l’utérus est détecté, il existe un certain nombre d’options de traitement seules ou en association : chirurgie, radiothérapie et chimiothérapie.

Un accompagnement psychologique est souvent nécessaire chez ces patientes chez qui les effets indésirables tels que la ménopause induite viennent augmenter la détresse en plus de celle provoquée par la maladie.

La préservation de la qualité de vie constitue un objectif important et permanent dès le début du parcours de soins et durant toute la durée de la maladie et du suivi, y compris sexuel et intime. Pour les patientes qui travaillent, la prise en compte des éventuelles répercussions sur leur vie professionnelle est importante.