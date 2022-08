Cancer de Khadija El Bidaouia : élan de solidarité entre artistes

Le comédien a lancé un appel à l’ensemble des artistes et membres de la scène du divertissement marocain afin de porter assistance à Khadija El Bidaouia. L’une des figures marquantes de la Aita marsawiya souffre en silence d’un cancer, dont le traitement nécessite des sommes importantes.

Mohamed Lkhiari a sollicité l’ensemble des acteurs du monde du divertissement national à prendre part à l’initiative. Dans un post partagé sur son compte Instagram, le comédien a déclaré « pourquoi devons-nous attendre l’intervention d’une quelconque partie ? Que faisons-nous, en tant qu’artistes, producteurs exécutifs, présentateurs de TV et radio, de directeurs d’événements pour venir en aide à El Bidaouia (NDLR) ? Et si on mobilisait 10.000 à 20.000 dirhams chacun afin de soutenir notre artiste, nous en avons les moyens, non ? J’ouvre le bal, qui est avec moi ? ».

De nombreuses célébrités ont répondu présentes à l’appel de El Khayari, indiquant que cette initiative devrait être dupliquée à d’autres gens qui souffrent de la même situation.

