Cancer au Maroc: la Toile a fait un appel au gouvernement

Le hashtag”Mabghinach n’moutou, b’ghina haqna fal hayat” (Nous ne voulons pas mourir, nous exigeons notre droit à la vie!) n’a pas laissé insensible de très nombreux citoyens.

Ces derniers ont interagi avec les patients, dont les revenus ne suffisent pas à leur garantir les soins appropriés mais onéreux. Et ce, en lançant un appel au gouvernement El Othmani en vue de la création d’une Caisse pour la lutte contre le cancer.

Cet appel est devenu viral sur les réseaux sociaux. Et de nombreux internautes ont changé leur photo de profil sur Facebook et en la remplaçant par le hashtag “Nous ne voulons pas mourir”. De même qu’ils ont demandé la signature d’une pétition électronique pour la création de cette Caisse de lutte contre le cancer.

Par ailleurs, Omar Cherkaoui estime que la création d’une telle Caisse est nécessaire et devra être régie par un décret fixant les modalités et les critères d’en faire bénéficier les malades. Le professeur universitaire souligne également la nécessité d’une collaboration étroite entre le ministère de la Santé, celui de l’Economie et des finances, ainsi que le ministre de l’Intérieur en vue de mise en oeuvre de la Caisse de lutte contre le cancer, à l’échelle nationale.

Pour rappel, la Jeunesse du parti de l’Istiqlal avait auparavant lancé l’idée de l’organisation d’un sit-in devant le ministère de la Santé. Le but de cette manifestation étant la demande de soins gratuits au profit des malades atteints de cancer.

L.A.