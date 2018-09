Australie: Khalil Hachimi Idrissi reçoit le prix “Africa Awards”

Le Directeur général de l’Agence marocaine de presse (MAP) et président de la Fédération Atlantique des Agences de Presse Africaines (FAAPA), Khalil Hachimi Idrissi, a reçu, samedi à Canberra, le prix “Africa Awards” dans la catégorie “reconnaissance internationale” pour le travail accompli à la tête de la MAP et sa remarquable implication dans la FAAPA en tant que fondateur.

“Ce prix constitue une reconnaissance du parcours exceptionnel de Hachimi Idrissi et de son travail au sein de l’agence marocaine de presse et de la Fédération Atlantique des agences de presse africaines”, a souligné Charles A. Koker, coordinateur de “Celebration of African Australians”, qui organise “Africa Awards”, un événement qui célèbre la contribution de la communauté africaine dans divers domaines de la société australienne.

Rappelant le parcours de Hachimi Idrissi et sa contribution dans les milieux médiatiques marocain et africain, Koker a relevé que la MAP est une agence de presse leader au niveau africain à travers son large réseau dans le continent qui contribue à son rayonnement à l’international.

Koker a, par ailleurs, salué le soutien de l’ambassade du Royaume à Canberra à cet événement annuel et son implication dans tous les événements en relation avec l’Afrique.

Outre Hachimi Idrissi, cet événement a connu la consécration de plusieurs Australiens d’origine africaine qui se sont distingués par leur engagement social, économique, politique et communautaire dans le pays-continent.

La soirée de remise des prix a connu la participation de l’ambassadeur du Royaume en Australie, Karim Medrek, le ministre des Affaires multiculturelles au gouvernement du Territoire de la capitale australienne (ACT), M. Chris Steel, et la responsable des affaires africaines au ministère des Affaires étrangères, Mme Gita Kamath, ainsi que des représentants du corps diplomatique africain accrédité à Canberra.

Musiques, danses et mets africains ont agrémenté cette manifestation annuelle, offrant à l’assistance une chaleureuse ambiance africaine déclinant la richesse et la diversité de ce continent aux multiples facettes.