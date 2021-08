Canada: tout ce qu’il faut savoir sur la suspension des vols en provenance du Maroc

Le Canada a annoncé la suspension de tous les vols directs de passagers commerciaux et privés en provenance du Maroc à partir de ce dimanche 29 août.

D’après un communiqué publié par Transports Canada, une augmentation du nombre de résultats positifs à des tests de dépistage du covid-19 a été observée chez les voyageurs arrivant au Canada en provenance du Maroc au cours du dernier mois.

«En s’appuyant sur le plus récent avis de santé publique de l’Agence de la santé publique du Canada, Transports Canada publie un avis aux aviateurs visant à restreindre tous les vols directs de passagers commerciaux et privés qui se rendent au Canada au départ du Maroc à partir du 29 août 2021 à 00h01 jusqu’au 29 septembre 2021, à 00h 00. Tous les vols directs de passagers commerciaux et privés qui se rendent au Canada depuis le Maroc sont visés par cette décision. Les opérations de transport de fret uniquement, les transferts médicaux ou les vols militaires ne sont pas inclus», explique-t-on.

On apprend également que les passagers qui partent du Maroc pour se rendre au Canada par une route indirecte devront passer un test de dépistage du covid-19 valide avant leur départ d’un pays tiers (autre que le Maroc) pour poursuivre leur voyage jusqu’au Canada. L’exigence relative au dépistage du covid-19 avant le départ d’un pays tiers entrera également en vigueur le 29 août 2021 à 00h 01.

«Le Canada continue de surveiller de près la situation et travaillera en étroite collaboration avec le gouvernement du Maroc et les exploitants aériens pour veiller à ce que des procédures appropriées soient mises en place afin de permettre une reprise sécuritaire des vols directs dès que les conditions le permettent», précise le communiqué.

Par ailleurs, la RAM, de son côté, a fait une annonce aux passagers à destination du Canada après la suspension des vols. «Pour accompagner tous nos passagers durant cette période, les changements de billets des vols en provenance du Maroc à destination du Canada seront autorisés, gratuitement et sans frais, jusqu’au 15 Décembre 2021, vers la même destination ou une autre. Le remboursement des billets à destination du Canada sera sous forme d’avoir ou en numéraire dans le point de vente initial», indique la compagnie aérienne sur son compte Twitter.

N.M.