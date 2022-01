CAN 2021: quand Fifi Abdou confond Maroc et Algérie (VIDEO)

L’actrice et danseuse égyptienne, Fifi Abdou, a présenté ses excuses après avoir commis un lapsus scriptae, consistant à confondre Maroc et Algérie. En effet, l’artiste égyptienne, désirant féliciter les Lions de l’Atlas pour leur qualification au prochain tour de la CAN 2021, a cité l’Algérie au lieu du Maroc, dans une story sur son compte instagram

Les excuses de Fifi abdou sont venus après que l’une des pages marocaines de fans et de followers de son compte Instagram l’a avertie de son lapsus qui a suscité beaucoup de polémique sur les réseaux sociaux.

« Fifi, il s’agit du Maroc, pas de l’Algérie! », a rectifié un internaute. La réponse de l’artiste égyptienne a été que cela n’est pas grave et qu’il ne s’agit que d’un lapsus. « Vous savez fort bien que j’aime le Maroc de tout mon cœur, Pardon, mes chers amis, je suis vraiment désolée et je vous aime beaucoup », a écrit Fifi Abdou. Mais avant lesdites excuses, les réseaux sociaux avaient vivement réagi à ce lapsus, mercredi dernier, et ont vivement critiqué l’artiste avec sarcasme pour les uns et indignation pour d’autres.

A noter qu’après s’être aperçue de son erreur, Fifi Abdou s’est immédiatement rattrapée via un enregistrement, vidéo afin de féliciter l’équipe nationale marocaine. De même qu’elle a ajouté une autre story d’un extrait de » Sabra », chanson interprétée par Balqees et dont le clip a été filmé au Maroc, en commentant: « Je salue le Maroc que j’adore de tout cœur! ».

L.A.