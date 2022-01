CAN 2021: pourquoi les cafés de Kénitra ne diffuseront pas les matchs du Maroc

Les autorités de Kénitra ont interdit la diffusion, dans les cafés, des matchs de la sélection nationale, pour le compte de la CAN 2021 qui se tient au Cameroun.

Dans une déclaration à Le Site info, Noureddine El Harrak a indiqué que les propriétaires des cafés ont reçu des consignes afin de ne pas diffuser les rencontres des Lions de l’Atlas, dans le cadre des mesures mises en place pour endiguer le risque de propagation du coronavirus.

D’après le président de l’association nationale des cafés et des restaurants, les autorités ont renforcé les contrôles dans les cafés et veillent sur le respect des mesures de prévention, dont le port du masque de protection et la distanciation physique.

Pour rappel, le coup d’envoi du match Maroc-Ghana sera donné à 17h. La rencontre sera retransmise sur Al Aoula HD, beIn Sports HD1 Max, Arryadia TNT, beIn Sports HD1 Fr, Canal + Sport 1 Fr et beIn Sports Connect.

A noter que le Maroc est logé dans le groupe C aux côtés du Ghana, du Gabon et des Comores.

N.M.