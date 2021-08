Campagnes électorales: un expert met en garde les hommes politiques marocains

Le Professeur Azeddine Ibrahimi a tiré la sonnette d’alarme concernant les meetings populaires qui entrent, de coutume, dans le cadre des campagnes électorales, dont le prochain scrutin est initialement prévu, cette année 2021, le mercredi 8 du mois de septembre.

Ainsi, via sa page officielle Facebook, le directeur du laboratoire de biotechnologie à la faculté de médecine et de pharmacie, Université Mohammed V de Rabat, a soutenu que « le virus ne fait aucune différence entre un rassemblement familial, une réunion économique ou un meeting politique ».

Et d’ajouter qu’il ne parvient pas à comprendre tous ces rassemblements électoraux que des dirigeants de partis politiques organisent à tout vent, comme s’ils se considéraient au-dessus de toute loi. « Cher frère, si nous demandons au citoyen de se conformer aux mesures préventives et sanitaires et lui déconseillons des rassemblements familiaux, tu dois également, toi l’homme politique, faire preuve du même respect des restrictions en donnant le même exemple et en participant, avec nous, à la sensibilisation des citoyens », a conseillé Pr Ibrahimi.

Celui-ci, pour étayer ses craintes, n’a pas manqué de rappeler, à l’adresse des concernés, le célèbre dicton marocain qu’il ne leur faut pas imiter: « Le fqih dont nous attendions la bénédiction est entré à la mosquée en gardant ses babouches »! Ceci, en précisant que de tels comportements ne présagent rien de bon à propos des prochaines échéances électorales, et en réitérant sa grande inquiétude. Car, écrit-il, il ne craint pas le jour du scrutin autant qu’il ne craint les dépassements pendant les campagnes électorales. Et ce, puisque le coronavirus, « très démocratique », ne fera nulle distinction entre les meetings des partis politiques. « Et si ce qui pourrait advenir risque de se produire, rendez-vous est fixé au mois de septembre prochain pour payer le lourd tribut en nombre de décès de Marocains », a prévenu Pr Azeddine Ibrahimi.

De même que le célèbre Professeur en médecine et membre du Comité scientifique a souligné qu’en cas de détérioration de la situation sanitaire au Maroc, « à Dieu ne plaise, nous ne saurions pas préserver et protéger notre économie puisque aucun essor économique ne pourrait exister dans une situation épidémiologique qui connaîtra la propagation du virus ». De même qu’aucun système sanitaire ne saurait résister efficacement en l’absence d’une économie forte, susceptible de le financer afin qu’il puisse assurer la protection de la santé des citoyens démunis car ce sont eux,en définitive, qui sont les plus enclins à contracter le nouveau coronavirus ou ses nouvelles souches, a conclu Pr Ibrahimi dans sa publication sur les réseaux sociaux.

Larbi Alaoui