Campagne électorale: le patrimoine du Maroc mis en exergue par le PPS (VIDEO)

Lors de la campagne électorale 2021, les partis politiques marocains ont mis en œuvre plusieurs moyens de communication, dont les réseaux sociaux, avec slogans et enregistrements vidéo. Et ce, afin d’expliciter leur programme électoral respectif et de citer les secteurs qu’ils comptent mettre en valeur si leurs candidats sont élus.

Ainsi, la vidéo du parti du Livre met en exergue le patrimoine culturel et civilisationnel du Royaume, ses atouts et ses perspectives. Passant en revue tous les pans de ce secteur, culture, arts divers, hospitalité marocaine légendaire, entre autres atouts, le Parti du Progrès et du Socialisme préconise la préservation dudit patrimoine, sa pérennisation et son essor.

La culture, dans tous les sens du terme, l’une des composantes essentielles du patrimoine marocain, doit être l’une des priorités du pays. Et la politique culturelle mérite que l’on mette en œuvre tous les moyens destinés à sa promotion et à son développement, souligne la vidéo de camarades de Benabdallah.

L.A.