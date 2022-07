Campagne #Degage_Akhannouch: l’analyse détaillée d’un expert britannique

Sur son compte Twitter, Marc Owen Jones, professeur adjoint d’études du Moyen-Orient et d’humanités numériques à l’Université Hamad ben Khalifa de Doha a fait une analyse sur le tweet #Degage Akhannouch. Le Hashtag fait actuellement ravage sur les réseaux sociaux et pour ce spécialiste des réseaux sociaux, il y a certaines choses qui ne sont pas claires.

C’est une analyse qui interpelle. Elle est l’œuvre du chercheur britannique, Marc Owen Jones. Professeur adjoint d’études du Moyen-Orient et d’humanités numériques à la faculté de sciences humaines et sociales de l’Université Hamad ben Khalifa (HBKU), au Qatar, Owen Jones a livré dimanche 17 juillet sur son compte Twitter une analyse en 8 tweets sur le phénomène #Dégage Akhannouch. Le chercheur affirme avoir analysé près de 19.000 tweets entre le 14 et le 16 juillet 2022 et souligne que derrière la plupart d’entre eux se cachent de « faux comptes ».

[Thread]1/ This one’s on #Morocco. A few days ago the trend ‘degage Akhannouch’ (get lost/get out Akhannouch) was trending. Akhannouch is Morocco’s Billionaire PM under fire for (among other things) high fuel prices. This analysis shows lot of fake accounts operating on the # — Marc Owen Jones (@marcowenjones) July 17, 2022

« L’examen des quelque 10.000 comptes uniques révèle qu’entre l’année 2008 et le 16 juillet 2022, 522 comptes liés à la personne d’Akhannouch ont été créés ». Par ailleurs, le chercheur note que durant la journée du 15 juillet seulement, 796 comptes supplémentaires ont été crées alors que la moyenne mensuelle est de 59 comptes !

2/ I analysed around 19,000 tweets between 14th-16th July. The below graph is just a time series of when the trend was most active over that time period. Nothing remarkable pic.twitter.com/pgAfCMsdFP — Marc Owen Jones (@marcowenjones) July 17, 2022

Le chercheur ajoute qu’une analyse approfondie de ces 522 comptes démontre que 98% d’entre eux n’envoient que des tweets, sans aucune interaction.

3/ But an examination of the approximately 10,000 unique accounts reveals that between 2008 and July 16 2022, 522 accounts were created on a single day – 15th July and 796 in July. ( The average account creation per month is just 59). That is highly irregular. pic.twitter.com/gC4ME0bNbr — Marc Owen Jones (@marcowenjones) July 17, 2022

En d’autres termes, plutôt que d’utiliser toutes les fonctionnalités de Twitter (par exemple retweeter, répondre, mentionner dans retweeter, etc..), ces comptes actifs ne publient que des tweets uniques. « D’aucun ne pourrait penser que c »est un fait normal pour de nouveaux comptes sur Twitter, mais ce n est pas comme ça que ça marche », dit t-il.

4/ While new people join Twitter in crisis moments this number is still unusual, but also, a closer examination of those 522 accounts indicates behaviourial similarities that indicate coordination or an influence campaign. I.e. 98% of those accounts are sending tweets only pic.twitter.com/j3PTXjXyHn — Marc Owen Jones (@marcowenjones) July 17, 2022

Marc Owen Jones met également la lumière sur des comptes qui ont mis exactement le même Hashtag sur leur profil. « Ces trois hashtags indiquent une non-naïveté et une bonne connaissance du fonctionnement de Twitter » dit-il. « Ces similitudes comportementales indiquent une coordination ou une campagne d’influence », ajoute le chercheur.

5/ In other words, rather than use the full functionalities of twitter (e.g. RT, reply, mention in RT etc), they are sending out unique tweets. While some may think, but hey they’re new to twitter, this is not really how it works. Additionally, most of these accounts are tweeting — Marc Owen Jones (@marcowenjones) July 17, 2022

Le chercheur conclut son analyse ainsi : « Il semblerait que le hashtag #Degage Akhannouch soit manipulé, mais par qui et dans quel but, ce n’est pas clair. Peut-être que ce sont des adversaires, peut-être que ce sont ses ennemis, ou ceux qui essaient de se concentrer sur lui d’ailleurs. Peut-être que les gens veulent vraiment qu’il parte ».

7/ The clearly suspicious accounts were also active throughout the campaign – not just opportunistic (see those marked in blue below). Bear in mind these are the low-hanging fruit, and it’s probably many more are suspect – (not to say much sentiment isn’t real). pic.twitter.com/G7O0CVr9Qs — Marc Owen Jones (@marcowenjones) July 17, 2022

Rappelons que la campagne contre la hausse des prix des carburants est devenue virale sur les réseaux sociaux depuis quelques jours. « Dégage Akhannouch » a pris beaucoup d’ampleur et a même débarqué sur Facebook. Fake ou pas fake, le Hashtag a été lancé par un grand nombre de personnes qui se sont identifiées à ce mouvement. Affaire à suivre.