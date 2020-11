Campagne de vaccination: les conseils d’un expert

Le Dr Taib Himdi, médecin chercheur en politiques et systèmes de santé, a recommandé de continuer à respecter les mesures de précaution même dans le cas où le vaccin est généralisé à tous les Marocains d’ici à la fin de l’année.

Le port d’un masque de protection d’une façon appropriée, la désinfection des mains à l’eau et au savon ou au gel hydro-alcoolique, la distanciation physique de plus de 2 mètres si possible dans les endroits clos restent de rigueur tout comme la nécessité d’aérer les maisons et autres endroits pour au moins 15 mn chaque jour et d’éviter les endroits clos, les rassemblements et la foule, a-t-il conseillé.

Il a également affirmé que 80% des personnes contaminées ne présentent aucun symptôme, tandis que 15% vont présenter des symptômes moyens et 5% vont être dans une situation délicate qui nécessite leur hospitalisation dans les services de soins intensifs ou de réanimation.

Sur ce total, entre 1 et 2% pourront décéder, a ajouté le chercheur qui estime nécessaire de consulter un médecin dès l’apparition des premiers symptômes du Covid-19 pour se faire prescrire le protocole sanitaire à suivre qui, du reste, diffère selon l’état de chaque patient.

On rappelle que le roi Mohammed VI a donné lundi ses directives «pour le lancement, dans les prochaines semaines, d’une opération massive de vaccination contre le Covid-19».

Un Communiqué du ministère de la Maison Royal, du protocole et de la chancellerie indique que cette opération devra couvrir les citoyens âgés de plus de 18 ans, selon un schéma vaccinal en deux injections, en donnant la priorité aux personnels de première ligne, en l’occurrence, le personnel de Santé, les autorités publiques, les forces de sécurité et le personnel de l’éducation nationale, ainsi qu’aux personnes âgées et aux personnes vulnérables au virus, et ce, avant de l’élargir au reste de la population.





S.Z.