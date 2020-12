Campagne de vaccination: forte mobilisation à Chichaoua

Le comité de veille provincial de Chichaoua est fortement mobilisé en vue d’assurer la mise en œuvre de la stratégie nationale de vaccination contre la Covid-19 à l’échelle de la province, et de réunir les conditions idoines pour le bon déroulement de cette opération.

Dans ce cadre, le gouverneur de la province, Bouabid El Guerrab, accompagné du commandant de la brigade de la Gendarmerie Royale à Chichaoua, du chef du district, des commandants provinciaux des Forces Auxiliaires et de la Protection civile, ainsi que du délégué provincial de la santé par intérim, a effectué mardi une visite au siège de la délégation de la santé et au Centre hospitalier provincial (CHP) Mohammed VI.

Lors de cette visite, El Guerrab et la délégation l’accompagnant ont pris connaissance des moyens logistiques (salle de refroidissement et cinq réfrigérateurs au siège de la délégation et une salle de refroidissement de réserve au CHP), dédiés au stockage des vaccins anti-Covid 19, qui nécessitent une température bien précise et des conditions d’entreposage spécifiques, ainsi que des espaces et lieux d’accueil des bénéficiaires du vaccin.

A cette occasion, le gouverneur de la province a appelé les services sanitaires et sécuritaires ainsi que les autorités locales à la mobilisation générale pour faire réussir cette opération, qui revêt un caractère spécial, sachant que les autorités locales sont à pied d’œuvre pour la préparation des listes des personnes qui devront bénéficier de ce vaccin.

Cette action ciblera, dans un premier temps, les citoyens de la province âgés de plus de 18 ans, selon un calendrier vaccinal en deux injections, tout en accordant la priorité aux personnes les plus exposées au virus, soit sur leur lieu de travail ou en raison de la vulnérabilité de leur état de santé.

Il s’agit, en particulier, des staffs qui sont au front, notamment le personnel de la santé, les autorités publiques, les forces de sécurité et le personnel de l’éducation nationale, ainsi que les personnes âgées et les plus vulnérables, avant que l’opération ne soit étendue au reste de la population de la province.

Cette visite intervient dans le cadre du souci des autorités provinciales de garantir une vaccination globale des habitants de la province de Chichaoua contre la Covid-19, en tant que moyen approprié pour s’immuniser contre le virus et contrôler sa propagation.

M.S. (avec MAP)