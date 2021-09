Camionneurs tués au Mali: l’ambassadeur du Maroc donne les dernières infos

Deux camionneurs marocains ont été tués et un autre a été blessé, samedi dernier au Mali, par des hommes armés. Un quatrième chauffeur a survécu à cette attaque.

Dans une déclaration à Le Site Info, l’ambassadeur du Maroc au Mali, Hassan Naciri, a indiqué que les dépouilles des deux victimes sont arrivées dimanche à Bamako, en attendant leur transfert au Maroc avant la fin de cette semaine.

Précisant que les procédures de rapatriement sont en cours, le responsable diplomatique a fait savoir que les dépouilles atterriront à l’aéroport de Casablanca, avant d’être transférées vers Agadir pour inhumation.

Au sujet du camionneur blessé, le diplomate, qui lui a rendu visite une nouvelle fois ce mardi, a affirmé que son état de santé était « stable ». « Je me suis rendu au chevet du blessé, et j’ai longuement discuté avec lui. J’en ai profité pour parler avec le staff médical, qui m’a informé que le blessé a subi avec succès une intervention chirurgicale », a-t-il dit.

Concernant le déroulement de l’enquête, notre interlocuteur a indiqué qu’à ce stade, les procédures sont de nature confidentielles, soulignant avoir demandé aux autorités maliennes l’ouverture d’une enquête à ce sujet. « Nous avons obtenu leur accord. L’enquête a certainement débutée hier », a-t-il ajouté.

Rappelons, par ailleurs, que la ministre malienne de la Santé et du Développement social, Diéminatou Sangaré, accompagnée de l’ambassadeur du Maroc, a rendu visite lundi au chauffeur marocain, admis dans une clinique de Bamako, suite à cette attaque criminelle. La ministre s’est enquise lors de cette visite de l’état de santé du camionneur marocain et des conditions de son traitement et a suivi des explications fournies par le staff médical.