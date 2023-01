Caméra cachée: Ramez Galal absent pendant Ramadan 2023 ?

L’acteur égyptien Ramez Galal a révélé, lors d’une émission TV en marge des préparatifs du festival » Joy Awards », ce qu’il en est au juste de sa célèbre émission de caméras cachées du mois sacré de Ramadan 2023.

L’animateur a ainsi assuré qu’il est en train de mettre la dernière main à la nouvelle saison de son émission. De même que de nombreux téléspectateurs des caméras cachées de Ramez Galal ont prédit que les épisodes de la nouvelle série seront sûrement à la tête du « trend » télévisuel, s’il y invite des célébrités, aussi bien internationales que du monde arabe.

Pour rappel, les Prix du festival « Joy Awards » sont le résultat des votes du public et concernent plusieurs genres de séries, le meilleur interprète des feuilletons diffusés, les nouveaux visages des petit et grand écran, ainsi que le meilleur acteur des longs métrages et le meilleur chanteur arabe.

A noter que le nouveau film avec Ramez Galal, intitulé « Akhi faw9a achajara » (Mon frère sur un arbre perché) est actuellement en salles. L’acteur y interprète le rôle d’un directeur d’hôtel, confronté, au quotidien, à des scènes burlesques.

