Cambriolage de la villa d’une princesse à Rabat: ce que l’on sait

La police judiciaire a mis la main jeudi 4 octobre sur le premier suspect du cambriolage de la villa d’une princesse située sur la route de Zaer, à Rabat, grâce aux informations de la DST.

Selon le quotidien Assabah, un employé au sein de la villa serait le cerveau de l’opération.

Le mis en cause a ainsi volé plusieurs bijoux précieux dont de nombreuses montres de luxe, ajoute cette même source. Lorsque la princesse a découvert la disparition de l’une d’elles, confie le quotidien, elle a déposé plainte auprès des autorités compétentes à Souissi qui ont envoyé le dossier à la police judiciaire.

Selon les premiers éléments de l’enquête, le jeune coupable a volé les bijoux par étape et en offrait à ses sœurs qui ont d’ailleurs été également arrêtées. Lorsqu’il a constaté que personne ne s’en rendait compte, il volait de plus en plus et vendait ces précieux objets aux joailleries de Rabat et Casablanca.

N.M.