Cafés et restaurants au Maroc: à quand le bout du tunnel?

A quand le bout du tunnel? C’est la question lancinante qui taraude les propriétaires des cafés et des restaurants du Maroc. Et c’est avec un grand espoir et expectative que les professionnels du secteur attendent l’annonce de la prolongation de l’horaire de leurs activités et ce, après un couvre-feu nocturne fixé à partir de 21 heures, pendant trois mois déjà.

A ce propos, le président de l’Association nationale des propriétaires de cafés et de restaurants du Maroc a déclaré à Le Site info que les professionnels du secteur ignorent tout des futures mesures gouvernementales, mais espèrent vivement que leurs activités pourront se poursuivre jusqu’à minuit, au lieu d’être encore obligés de fermer boutique à 21 heures.

Noureddine El Harrak a également précisé que les tentatives d’en savoir davantage, auprès des autorités locales, sont restées vaines, regrettant que, pour l’heure, les professionnels du secteur n’aient pris connaissance d’aucune décision officielle ni feu vert des autorités concernant la levée du couvre-feu nocturne.

Pour rappel, le Professeur Said Moutaouakil, président de la Société marocaine des sciences médicales et membre du Comité technique et scientifique, avait auparavant annoncé, dans une déclaration à Le Site info, que l’allègement des mesures restrictives, au Maroc, est prévu « dans un proche avenir ».

L.A.