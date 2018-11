Café la Créme: nouveau rebondissement dans l’affaire

Les autorités néerlandaises ont enfin mis la main sur le bras droit de l’accusé principal dans la fusillade du café La Crème qui a eu lieu en 2017 à Marrakech.

Selon la presse des Pays-Bas, Zaki Razzouki a été interpellé après des mois d’investigations et de recherches, ajoutant que la police a saisi des armes à feu des drogues dures dans le domicile du mis en cause.

Ce crime remonte au 2 novembre 2017 lorsque deux citoyens hollandais d’origine dominicaine et surinamienne se sont dirigés vers le café “La Crème” et ont ouvert le feu sur les clients. Cet assaut armé a fait un mort, un jeune étudiant en médecine, et deux blessés.

Les deux coupables ont été arrêtés pour meurtre avec préméditation et tentative de meurtre suite aux investigations menées immédiatement après le crime par la police judiciaire de Marrakech et la brigade de police judiciaire en coordination avec la direction générale de surveillance du territoire national.

R.T.