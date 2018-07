Café La Crème: de nouvelles révélations troublantes

Selon le quotidien Assabah, qui rapporte l’information dans son édition de ce week-end, un des accusés dans l’affaire de la fusillade du café La Crème, qui est actuellement en détention préventive, a révélé aux enquêteurs marocains et néerlandais que le chef de la bande, un certain “Redouane T.”, avait ordonné le meurtre du blogueur Martin Kok en septembre 2016.

La fusillade du café La Crème à Marrakech livre peu à peu ses sombres secrets. Les investigations diligentées par le parquet général néerlandais dans le cadre de cette affaire, ont révélé que le principal suspect serait derrière la série de règlements de comptes qui dure depuis 2015 et qui a conduit à l’assassinant de citoyens marocains et néerlandais.