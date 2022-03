Cadres marocains ou français pour Alstom Maroc ? Les précisions de Nourddine Rhalmi

Nourddine Rhalmi, PDG d’Alstom Maroc était «L’invité des ECO» cette semaine. Dans ce grand entretien, nous lui avons demandé quelle est la part des cadres marocains et français au sein du management d’Alstom Maroc.

« J’entends et lis souvent «Alstom société française», «Alstom société française implantée au Maroc», «des Cadres français»…, cela ne reflète pas tout à fait la réalité », insiste Nourddine Rhalmi.

« La politique menée par notre groupe n’est pas d’envoyer des expatriés partout dans le monde. Alstom est une multinationale avec une forte empreinte locale. Nous ne sommes pas implantés uniquement au Maroc, et pour chaque entité dans le monde, les personnes qui dirigent l’entreprise sont issues du pays dans lequel elle est implantée », ajoute le PDG. Pour Alstom Maroc, « sur la totalité du site de Fès, nous avons deux expatriés dont un est en partance vers le Kazakhstan. Le deuxième est un spécialiste en montage de lignes de production et d’usines. Cela ne veut pas dire que nous ne favorisons pas la mobilité interne de nos collaborateurs. Bien au contraire, nous la prônons ». Et de conclure: « un Marocain qui voudrait occuper un poste en France ou à Dubaï peut en faire la demande, et, si son profil correspond au poste, nous le favorisons ».

T.E.