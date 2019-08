Cabo Negro: un accident de la circulation perturbe les vacanciers

Jeudi matin, un accident de la circulation a été aperçu le long de la route menant à Cabo Negro au nord du royaume, faisant plusieurs blessés.

Selon une source bien informée, l’accident a été provoqué par un chauffeur de taxi qui est entré en collision avec un autre véhicule, avant de dévier de sa trajectoire et d’heurter un poteau électrique.

Cet accident a paralysé la circulation pendant plusieurs minutes, avant l’intervention des éléments de la police et de la protection civile.

Les personnes blessés ont été transférées à l’hôpital le plus proche pour recevoir les soins nécessaires, tandis qu’une enquête a été ouverte pour déterminer les causes et les circonstances exactes de l’accident.

K.B