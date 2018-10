Ça chauffe dans l’ancienne médina de Marrakech

“Les éléments de police ont été victimes d’une agression dangereuse à jets de pierres perpétrée par un groupe d’environ 200 personnes qui tentait de libérer le mis en cause et entraver les procédures d’interpellation, ce qui a fait sept blessés de différents degrés parmi les les policiers, dont un dans un état critique”, peut-on lire.

Ce jeudi matin, aux alentours de 6h30, une bagarre au sabre a alerté la police de Marrakech dans l’ancienne médina. Trois personnes sont impliquées dans ce règlement de compte qui a obligé la police à tirer un tir de sommation, puis à tirer sur un individu qui brandissait un sabre. Ils ont tous été arrêtés et celui qui a pris une balle à été transféré à l’hôpital le plus proche.