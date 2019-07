Ça chauffe entre Dounia Batma et Mohammed Assaf

Dounia Batma ne se censure pas sur les réseaux sociaux et ses coups de gueule sont innombrables. On l’a vue à plusieurs reprises tacler et descendre plusieurs artistes, tel que Mohammed Assaf.

Batma avait déclaré que le nom de Mohammed Assaf la dégoûtait. Piqué au vif, le jeune chanteur palestinien n’a pas tardé à lui répondre dans d’une interview.

Assaf a déclaré qu’il n’éprouve aucune rancune envers Batma. Le Palestinien préfère ne pas insulter la jeune chanteuse et lui a pardonné pour tout ce qu’elle a dit. “Tout dépend de l’éducation de chacun et de ses origines. L’homme se comporte avec les autres selon sa culture et son éducation”, a-t-il affirmé.

Ces déclarations ont provoqué la colère des fans de la chanteuse marocaine et n’ont pas hésité à critiquer et insulter Assaf pour ce qu’il a dit. Ça chauffe entre les deux vedettes de la chanson arabe. Une chose est sûre: ces deux là ne passeront pas leurs vacances ensemble!

