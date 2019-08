Ça chauffe entre Chorouk Chelouati et son époux, trois mois après leur mariage

L’annonce du divorce de l’ancienne miss monde arabe, la Marocaine, Chorouk Chelouati, trois mois seulement après son mariage, a fait l’effet d’une bombe. Accusant son mari, d’origine irakienne, de l’avoir trompée avec une Marocaine aux Emirats Arabes Unis, la jeune femme a effacé toutes ses photos avec lui sur les réseaux sociaux avant d’annoncer qu’elle a entamé la procédure de divorce, au grand dam des fans du couple. Son mari vient toutefois de lancer un pavé dans la mare en annonçant, de son côté, qu’ils sont divorcés depuis plus de trois mois et que Chorouk refusait cette séparation soit officiellement annoncée.

L’ancienne miss arabe a immédiatement réagi à propos pour se défendre. «Tu as été attaqué par les hommes et femmes de mon pays qui m’ont défendu parce qu’ils savent ce que tu vaux. Les Marocains sont intelligents et ne vont jamais gober tes allégations. Tu as truqué les vidéos de notre mariage pour changer la date et appuyer ainsi tes mensonges. Sache que ce sera le dernier post que je publierai sur cette affaire. Je refuse de t’accorder plus d’importance», a-t-elle écrit sur son compte Instagram.

Rappelons qu’il y a de cela trois mois, l’ancienne miss monde Chorouk Chelouati, convolait en justes noces avec un Irakien lors d’une cérémonie de mariage digne des milles et une nuits à Rabat. Sauf que le conte de fées a malheureusement pris fin. Chorouk a décidé de mettre un terme à son union après avoir découvert que son mari l’avait trompée. Plusieurs médias l’ont en effet annoncé, avant que l’ancienne miss monde arabe ne brise le silence à ce sujet pour confirmer la nouvelle sur son compte Instagram. «Il y a une grosse différence entre l’abandon et la trahison. Une personne sale ne peut pas passer sa vie avec quelqu’un de digne. Dieu prendra ma revanche contre la fille de mon pays tandis que la justice suit son cours», a-t-elle écrit.

S.L.