Busway de Casablanca: où en sont les travaux ?

Les aménagements de façade à façade le long des lignes Casabusway Bw1 et Bw2 entrent dans les tronçons les plus avancés en phase de revêtement final et de renforcement de voirie, indique la Société de développement local Casa Transport.

Ces travaux se dérouleront par étapes afin de minimiser la gêne de la circulation. Toutefois, des fermetures temporaires de certains carrefours et parties de boulevards ne peuvent être évités, indique Casa Transport.

Dans les jours à venir, plusieurs fronts seront ouverts au niveau de la Ligne Bw 1: Laymoun – Salmia (12,5 km), précise Casa Transport dans un communiqué

• Il s’agit du Carrefour Azbane à partir du 5 février avec des travaux de revêtement final du carrefour en deux phases, côtés latéraux (25 jours) puis centre du carrefour (25 jours), sans impact sur la circulation.

• Boulevard Mokdad Lahrizi à partir du 7 février avec des travaux de renforcement de la voirie dans le sens boulevard Al Joulane vers boulevard Mohammed VI.

Les travaux se dérouleront par glissement en commençant par le tronçon entre boulevard Al Joulane et rue 43 (6 jours de fermeture), puis le tronçon entre rue 43 et rue 12 dans l’arrondissement de Sbata (6 jours de fermeture), et finalement le tronçon entre rue 12 et bd Mohammed VI (3 jours de fermeture).

• La rive opposée du boulevard Mokdad Lahrizi, boulevard Mohammed VI vers boulevard Al Joulane, sera entamée après l’achèvement des travaux sur la première rive à partir du 22 février 2022.

Elle sera réalisée en deux tronçons. Le 1er tronçon entre bd Mohammed VI et rue 43 (8 jours de fermeture), puis le 2ème tronçon entre rue 43 et Al Joulane (6 jours de fermeture).

• Carrefour des boulevards Hachimi Filali / Al Qods : Les travaux de revêtement final du carrefour débuteront à partir de la nuit du lundi 07 février et réouverture du carrefour la nuit de dimanche 13 février.

Des circuits de déviation provisoire sont signalés comme suit :

Ligne Bw2 : Rond-point Oulmès – Errahma (12 km) au niveau du Carrefour des boulevards Sidi Abderrahman / Yaacoub El Mansour à partir du 5 février : travaux de revêtement final du carrefour en deux phases, côtés latéraux (12 jours) puis centre du carrefour (12 jours), sans impact sur la circulation.

Il s’agit aussi du Carrefour des boulevards Oued Oum Rabii / Oued Loukous à partir du 5 février : Travaux de revêtement final du carrefour (12 jours) avec fermeture de la circulation au niveau du carrefour.

L’ensemble de ces dispositions est arrêté en étroite concertation avec les autorités compétentes concernées, indique Casa Transport, précisant que l’objectif premier demeure, dans la mesure du possible, de maintenir la circulation et de proposer des circuits de déviation appropriés.

Selon la même source, cette phase cruciale, est la dernière phase de travaux qui engendre un impact sur la circulation.

S.L. (avec MAP)