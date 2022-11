Business: Des hommes d’affaires mexicains en visite à Agadir

Par LeSiteinfo avec MAP

Une délégation d’hommes d’affaires mexicains est arrivée mardi à la marina d’Agadir, à bord d’un bateau voilier depuis l’île de Palme de Mallorque, pour reprendre la traversée de l’atlantique depuis le Maroc jusqu’au Mexique.

Ce voyage intervient à l’occasion de la célébration du 60ème anniversaire des relations diplomatiques entre Maroc et le Mexique.

Dans une déclaration à « M24 », la chaîne télévisée d’information en continu de la MAP, Victor Flores, homme d’affaires mexicain a indiqué que ce déplacement est l’occasion d’explorer les opportunités d’investissement et d’examiner avec les hommes d’affaires marocains les moyens d’approfondir la coopération commerciale entre les deux pays dans les différents domaines.

Et d’ajouter que cette visite permet d’exposer les atouts et les potentialités dont disposent les deux pays et de mettre en avant les opportunités de coopération commerciale et d’investissement entre le Maroc et le Mexique.

Le Mexique et le Maroc partagent des positions stratégiques sur le marché du commerce mondial, et regorgent d’atouts énormes sur les plans de géographie, d’écosystèmes et du climat, s’est félicité M.Flores, notant que cette visite contribuera au renforcement de l’échange des expériences et du transfert de technologies entre les deux pays frères dans différents secteurs tels que l’agroalimentaire, la pêche, la pisciculture, le tourisme, les industries de base, ainsi que la formation et l’éducation professionnelles.

Pour leur part, des hommes d’affaires marocains ont souligné que la coopération avec la délégation mexicaine a été couronnée par un partenariat stratégique et la création d’une société dans la ville de Tanger spécialisée dans la promotion des investissements étrangers, ajoutant que la coopération portera notamment sur les secteurs de la pisciculture, la pêche maritime et la construction navale.

Un déplacement au Mexique est prévu en janvier prochain pour conclure les contrats relatifs au renouvèlement et à la modernisation de la flotte maritime mexicaine et ce en partenariat avec une société marocaine basée à Agadir et qui opère dans le domaine de la construction navale.