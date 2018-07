Bus en feu à Casablanca: la version de M’dina Bus (VIDEO)

Et de poursuivre: “Le chauffeur a perdu le contrôle du bus, est monté sur le trottoir et a heurté plusieurs poteaux d’éclairage public, ce qui a engendré un court-circuit source de l’incendie. Malgré l’intervention des pompiers, le bus a été entièrement calciné”.

“Selon les premiers éléments de l’enquête sur place, l’erreur humaine est avérée et la responsabilité du chauffeur est entièrement engagée à cause de l’excès de vitesse. Ce dernier, après sa sortie du dépôt et en se dirigeant vers le terminus de sa ligne pour prendre le premier départ de la journée, n’a pas respecté le code de la route ni le règlement interne de l’entreprise en matière de vitesse, provoquant ainsi un grave accident de la circulation”, ajoute la même source.