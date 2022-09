Bureau de liaison d’Israël à Rabat: nouveau rebondissement dans l’affaire David Govrin

Le ministère israélien des Affaires étrangères a rappelé ce mardi David Govrin, le chef du bureau de liaison à Rabat dans le cadre de l’enquête menée par une délégation de hauts responsables au sujet de graves dysfonctionnements au sein dudit bureau. Des allégations d’abus sexuels, d’exploitation de femmes, de disparition de cadeaux et de conflits internes, se trouvent au cœur de l’affaire.

D’après plusieurs médias israéliens, le ministère a demandé à Govrin de rester à Tel Aviv en attendant la fin de l’enquête.

Times of Israël avait assuré, pour rappel, qu’un haut responsable au sein de la représentation diplomatique israélienne à Rabat serait impliqué dans une histoire d’abus sexuels à l’encontre de plusieurs femmes marocaines.

Hagai Behar, inspecteur général du MAE israélien, fait partie de la délégation dépêchée au Maroc la semaine dernière. Celle-ci va aussi enquêter sur la conduite du chef de la mission, David Govrin, notamment concernant le bon fonctionnement du bureau.

De plus, la délégation d’inspection israélienne enquêtera sur des soupçons d’irrégularités financières et administratives, notamment la disparition de cadeaux. L’enquête porte sur « un cadeau de valeur provenant de la maison royale marocaine reçu lors des célébrations de la fête de l’indépendance de l’État d’Israël, et qui se serait volatilisé, sans que cela ait été signalé, selon les plaintes reçues par le ministère des Affaires étrangères », indique i24 news.

L’équipe enquête également sur un conflit entre Govrin et l’officier de sécurité de la mission. De plus, un ami de Govrin, du nom de Samy Cohen, abuserait de la position du chef de la mission, afin de passer des marchés avec des figures israéliennes et marocaines.

S.L.