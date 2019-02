Bugshan Arabian Investment Ltd annonce le décès de l’un de ses regrettés Directeurs

Feu Chadi Salim Nassereddine s’est éteint à Alger à l’âge de 47 ans.

“Au nom de toutes les filiales de la société Bugshan Arabian Investment Ltd. en Afrique et au Moyen-Orient, nous présentons aux proches du défunt, spécialement, ses parents et son frère M. Oubada Nassereddine, Directeur Général du Groupe Bugshan Maroc, les condoléances les plus sincères en cette douloureuse circonstance, puissent- t-ils endurer cette épreuve dans la patience et priant le Tout-Puissant de l’avoir en sa sainte miséricorde”, peut-on lire dans un avis de décès parvenu à Le Site info.

Le défunt sera inhumé après la prière d’Al-Asr ce vendredi 22 février 2019 au cimetière Achouhada- Route Côtière à Rabat.

Nous sommes à Dieu et à lui nous retournons.