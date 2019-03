Budget de la MINURSO: ce qu’il en est vraiment

Le secrétaire général des Nations Unies a balayé d’un revers de main les rumeurs sur la réduction du budget de la MINURSO. Tout au contraire, Antonio Guterres affirme que ledit budget va être augmenté de 7,6% afin de renforcer les moyens de défense terrestres et aériens de l’instance onusienne.

Ce renfort coïncide avec de probables menaces et velléités militaires des séparatistes, rapporte le quotidien Assabah de ce vendredi. Pour ce faire, le SG de l’ONU a décidé d’augmenter de 1600 heures le temps des vols d’observation, à partir de neuf zones sous le contrôle de la MINURSO.

Pour le même objectif précité, trois hélicoptères onusiens seront mis à contribution. Chaque appareil a pour mission d’effectuer quelque 44,33 h de vols mensuels pendant un an, précise le journal. Dans le but que la MINURSO puisse accomplir son mandat dans les conditions les meilleures, Guterres a confirmé, dans un nouveau rapport, l’augmentation du budget de l’instance onusienne. Et ce, à partir du 1er juin prochain jusqu’au 30 juin 2020.

Le même rapport du secrétaire général de l’ONU insiste sur la mission de la MINURSO et de son contingent militaire de veiller au respect du cessez-le-feu et de diligenter des enquêtes mensuelles en cas de violation de ce dernier, par l’une ou l’autre partie du conflit autour du Sahara.

