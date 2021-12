Budapest: Bourita rencontre son homologue hongrois

Le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita, a rencontré, ce lundi à Budapest, le ministre hongrois des Affaires étrangères et du Commerce, Péter Szijjártó.

Lors de cette rencontre, les deux ministres se sont réjouis de l’excellence des relations entre le Maroc et la Hongrie, tout en affirmant leur volonté commune de les consolider davantage à travers l’exploration de nouveaux domaines de coopération et des moyens de renforcer les consultations sur des questions d’intérêt commun.

Ils ont également insisté sur l’importance d’élever le niveau de leur coopération économique et commerciale à la hauteur de l’excellence de leurs relations politiques bilatérales.

Dans ce contexte, les deux ministres se sont félicités de la tenue de la quatrième session de la Commission économique mixte, prévue à Budapest en mars 2022, et de la tenue d’un business forum en marge de cette commission.

A cette occasion, Szijjártó a salué les réformes de grande envergure entreprises au Maroc au cours des deux dernières décennies sous la conduite éclairée du roi Mohammed VI, tout en se félicitant du Nouveau Modèle de Développement et de la promotion d’une régionalisation avancée au Royaume.

Il a également souligné le rôle du Maroc en tant que pôle régional de stabilité, partenaire privilégié pour le développement en Afrique et relais de croissance dans la région.

Le ministre hongrois a par ailleurs réaffirmé son soutien aux efforts menés sous les auspices exclusifs des Nations Unies, en vue de parvenir à une solution politique, réaliste, pragmatique et durable à la question du Sahara, basée sur le compromis.

Il a aussi réitéré l’appui de son pays à la proposition marocaine du Plan d’Autonomie présentée au Secrétaire Général des Nations Unies le 11 avril 2007 et aux efforts entrepris par le Royaume pour le développement des provinces du Sud.

Le ministre hongrois a de même souligné que le Maroc, partenaire stratégique de l’Union Européenne (UE), a un rôle déterminant et exemplaire en matière de lutte contre l’immigration irrégulière et contre le terrorisme.

Szijjártó a en outre réitéré l’attachement au partenariat stratégique entre le Maroc et l’Union européenne et confirmé le soutien de son pays à l’appel du Conseil de l’UE auprès de la CJUE contre les arrêts du tribunal de l’UE au sujet des accords agricole et de pêche Maroc-UE.

Le ministre hongrois a par ailleurs réaffirmé le soutien de son pays aux candidatures du Maroc au Conseil de sécurité des Nations unies, au Conseil des droits de l’Homme et au Conseil de l’OMI.

Cette rencontre a également permis à Bourita et Szijjártó de mettre l’accent sur l’importance de développer la coopération, le partenariat et le dialogue entre l’UE et son voisinage du Sud et avec la zone euro-africaine, afin d’apporter des réponses communes à tous les défis auxquels ces régions sont confrontées, particulièrement en termes de sécurité, de stabilité, de migration et de développement socio-économique et humain.

Les deux ministres ont ainsi souligné l’importance de promouvoir la coopération triangulaire entre le Maroc, la Hongrie et leurs partenaires dans le continent africain.

Bourita et Szijjártó se sont également réjouis de l’évolution du développement de leur coopération à l’échelle internationale, se félicitant, à cet égard, de la tenue, mardi à Budapest, de la première Réunion V4+Maroc, qui instituera, selon les deux ministres, le début d’un dialogue politique entre le Royaume du Maroc et les Etats membres du Groupe de Višegrad (V4).

