Tracts électoraux dans les rues: les Marocains indignés

De nombreux citoyens ont exprimé leur colère et leur indignation contre la façon incivique dont on se « débarrasse » des dépliants, brochures et prospectus, lors du dernier jour de la campagne électorale 2021.

Ce n’est pas nouveau, hélas, et lors des précédentes élections, en 2016, comme lors de leurs devancières, le constat est le même: les prospectus électoraux jonchent l’espace public et tapissent laidement et insalubrement nos avenues et rues, sans aucun égard pour le respect de l’environnement et l’esthétique de nos villes. Sans oublier que ni les voitures garées, ni les seuils des immeubles, ne sont épargnés par cette façon de (mal)faire!

Ces comportements sont jugés inadmissibles par les Marocains qui ne manquent pas de plaindre ces pauvres employés de la voirie, chargés de collecter quotidiennement les ordures ménagères. En effet, les éboueurs trouvent de grandes difficultés pour nettoyer ces « détritus » électoraux, pendant toute la durée de la campagne électorale. Difficultés considérablement multipliés le jour du scrutin par les conséquences irréfléchies et inciviques dues aux comportements de la veille.

A ce propos, l’un des citoyens, scandalisé par les comportements précités, a déclaré à Le Site info: « Ces scènes sont devenues coutumières dans de nombreuses villes, à chaque campagne électorale. De nombreux groupes de jeunes, scandant slogans et, parfois, entonnant des chants discordants, jettent partout les prospectus des partis politiques en lice, d’une manière irresponsable ».

De son côté, une citoyenne a lancé un appel aux partis politiques leur demandant de réfléchir à un moyen plus civique de s’adresser à la population, au lieu de continuer à encourager cette pratique de prospectus jonchant l’espace public et ne respectant point le travail des employés de la voirie qui déploient des efforts énormes pour faire place nette.

L.A.