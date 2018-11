Braquage raté à Dakhla

Les agents de police du district de sûreté de Dakhla ont arrêté dimanche soir un individu, âgé de 20 ans, soupçonné d’être impliqué dans une tentative de vol avec violence dans une agence de transfert d’argent, indique la DGSN.

Un communique de la DGSN souligne que le mis en cause avait déjà tenté en août dernier de braquer une agence de transfert d’argent en utilisant une écharpe pour cacher son visage, ajoutant que le suspect a proféré des menaces à l’encontre de l’employée de l’agence avant de prendre la fuite suite au déclenchement du système d’alarme.

Les investigations menées à ce sujet par les services de sûreté ont permis d’identifier et d’appréhender le prévenu et de saisir l’écharpe et les vêtements qu’il portait lors de cette tentative de vol, poursuit la même source, relevant que le suspect a été placé en garde à vue à la disposition de l’enquête menée sous la supervision du parquet compétent pour élucider les circonstances de cette affaire.