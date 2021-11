Braquage d’un fourgon à Tanger, plus d’1,5 million de DH dérobé (VIDEO)

Grande mobilisation policière à Tanger ce lundi après-midi! Et pour cause, deux individus cagoulés sont parvenus à braquer un fourgon de transport de fonds sonnants et trébuchants, lors d’un braquage similaire à ceux des films de gangsters à la Al Capone et à Scarface de Hollywood. Et ce, devant une agence bancaire de la ville du Détroit.

Selon des données en possession de Le Site info, les deux malfrats ont perpétré leur hod-up spectaculaire en face de l’agence bancaire, sise Riad Tétouan à Tanger. Descendus d’un taxi, les deux braqueurs ont réussi à s’attaquer au chauffeur du fourgon et à s’emparer du gros butin, estimé à plus d’un million et demi de dirhams.

Ils ont pu, par la suite, prendre la poudre d’escampette vers une destination encore inconnue pour l’heure, d’après plusieurs témoins oculaires. Les autorités compétentes et les services sécuritaires se sont rendus sur les lieux du braquage, après en avoir été immédiatement alertés, afin de diligenter une enquête permettant l’identification des deux malfaiteurs et leur interpellation.

L.A.